"Musimy być państwem pierwszorzędnym i nie możemy mieć lotniska dla Polaków w Berlinie, jak chcą nasi przeciwnicy" – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jarosław Kaczyński / PAP/Adam Kumorowicz /

Mamy wielkie przedsięwzięcia, największe to Centralny Port Komunikacyjny, szczególnie atakowany, bo on będzie miał ogromne znaczenie gospodarcze. Ale on został wymyślony kilkanaście lat temu, bo to nasz stary pomysł, z jeszcze innego powodu. Chodzi o - tego pojęcia rzadko używamy - deprowincjalizację Polski - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Wyjaśnił, że chodzi o połączenie Polski z innymi miastami z całego świata. Powiedział, że tak to wygląda w Wiedniu, w Pradze, ale już nie w Warszawie i że "z tego punktu widzenia Polska jest prowincją".



Nie możemy być prowincją, mówiłem to wczoraj i powtarzam dzisiaj. Musimy być państwem pierwszorzędnym i nie możemy mieć lotniska dla Polaków w Berlinie, jak chcą nasi przeciwnicy - powiedział Jarosław Kaczyński.



Dodał, że mniejsze inwestycje, "inwestycje za rogiem", są ważne i jest ich wiele, ale duże inwestycje są bardzo ważne, bo rozwijają gospodarkę, dają miejsca pracy i powodują, że Polska staje się bezpieczniejsza.



To także inwestycje, które zmieniają charakter naszego kraju. Europa się przyzwyczaiła, że Polski albo nie ma, albo jest zależna jak za PRL, albo biedniutka. I my to zmieniamy i będziemy zmieniać, i jeśli tylko społeczeństwo nas poprze, to, to zmienimy - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS: Możemy zmieniać Polskę

Prezes PiS wskazywał, że jego ugrupowanie zakwestionowało tezę, iż "nie można, że nie ma pieniędzy".



Powiedzieliśmy, że są pieniądze, tylko są rabowane na gigantyczną skalę; że same tylko rabunki na VAT wynoszą dziesiątki, setki miliardów złotych"- stwierdził Kaczyński.



Według niego "to się potwierdziło". Nasz budżet wzrósł w ostatnich latach o 70 proc. - zaznaczył lider PiS. Dodał, że na samą politykę społeczną rząd mógł wydać "w ciągu tego okresu o 200 mld więcej niż w okresie poprzednim, analogicznym".



Odnosząc się do wpływów budżetowych wskazał, że "wzrosły one w tych latach, licząc budżet tego roku, o 826 mld zł". Właśnie z tego są tarcze, z tego są kolejne programy inwestycyjne - zaznaczył. Jak przyznał, "korzystamy też z środków europejskich", ale nie one dzisiaj są główne.

Dzięki temu możemy prowadzić politykę pomocy społecznej - to w tym roku jest już przeszło 600 mld zł, politykę senioralną, politykę skierowaną wobec tych najmłodszych: Maluch plus, 500 plus, etc. - mówił Kaczyński.



Możemy także prowadzić kolejne ofensywy inwestycyjne, które temu okręgowi senackiemu dały w ostatnim czasie łącznie z Funduszem Drogowym ok. 1 mld zł - wskazywał. Zapowiedział, że "tych pieniędzy będzie jeszcze więcej i było przedtem też niemało".



Jak powiedział Kaczyński, "możemy iść do przodu, możemy zmieniać Polskę". Każdy obiektywny człowiek powie, że dzisiaj Polska zmienia się w oczach, zmienia się na lepsze - zaznaczył. To jest rzeczywiście, jeśli użyć retoryki naszych przeciwników, nasza wina, wina PiS, Zjednoczonej Prawicy, ale chcemy mieć więcej takich win - zaznaczył.