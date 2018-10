"To wstępna decyzja TSUE i od tej wstępnej decyzji odwołamy się, tak, jak robią to inne państwa UE" - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński komentując postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów.

