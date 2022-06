"Ci, którzy mówią o dyktaturze w Polsce, bredzą - ale niestety część ludzi w to wierzy" - mówił w Grudziądzu lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Ogromną większość władzy w samorządach mają nasi polityczni przeciwnicy, ale twardo twierdzą, że w Polsce jest dyktatura" - dodał.

Jarosław Kaczyński / Tytus Żmijewski / PAP

Ja jeżdżę po Polsce tylko po to, żeby możliwie największa ilość ludzi wiedziała, jak jest naprawdę, żeby ta wielka manipulacja, jaka ma miejsce w Polsce, została przez ludzi odrzucona. Jest wielu takich, którzy rzetelnie wierzą w to, że mamy w Polsce dyktaturę - powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Grudziądzu. Przypominał, że opozycja zapowiada wygranie kolejnych wyborów. W jakiej dyktaturze są wybory, które można wbrew niej wygrać? Czy ktoś w Rosji może wygrać wybory wbrew Putinowi, albo na Białorusi wbrew Łukaszence? Czy w tych krajach są potężne, silniejsze niż te, które wspierają rząd, media bardzo brutalnie opozycyjne? Czy w tych krajach sądy wyraźnie i jednoznacznie łamiąc zasady równości obywateli sprzyjają tamtej stronie? - pytał retorycznie.

Nie wierzcie w to, że Polska musi być nastawiona na to, by Donald Tusk robił wielką karierę. Krótko mówiąc: poprzyjcie i przekonujcie innych do poparcia w przyszłym roku PiS. to naprawdę najlepszy wybór dla Polski, to dobry rząd na trudne czasy - apelował Kaczyński do uczestników spotkania.

"Nie chcemy zniszczonych miast, pomordowanych i zgwałconych"

Jarosław Kaczyński / Tytus Żmijewski / PAP

Nie chcemy, żeby Polska podzieliła los Ukrainy, nawet gdybyśmy mieli się też tak dzielnie bronić. Nie chcemy zniszczonych miast, nie chcemy pomordowanych i zgwałconych. Nie chcemy tego wszystkiego - mówił w Grudziądzu Kaczyński. Według niego, "po to, żeby tego nie było, musimy mieć potężną armię". Inni bronią tylko tych, którzy sami się potrafią bronić - stwierdził lider PiS-u.

Kaczyński przypomniał, że rosyjskie plany zakładały bardzo szybkie zajęcie całej Ukrainy. Gdyby te plany zostały zrealizowane, gdyby Ukraina została zajęta, to dzisiaj byłby to jakiś problem dyplomatyczny. Mówiono by o tym, radzono, co by tu zrobić, ale tak naprawdę sprawa byłaby zamknięta. Jeżeli ona jest otwarta, jeżeli zmienia sytuację geopolityczną w Europie, jeżeli może prowadzić do dalszych, bardzo pozytywnych zmian, jeżeli wszystkie kraje Zachodu (...) uczyniły wszystko w tym kierunku, żeby Ukraina się obroniła - to naprawdę może nas czekać nowa, lepsza epoka - podkreślił.

Lider PiS zaznaczył, że "Ukraińcy bronią dzisiaj Europy, także nas". To, że czynimy wysiłek i podejmujemy pewne ryzyko, żeby im pomagać, to, że nasze społeczeństwo tak wspaniale się zachowało - przyjęło miliony emigrantów i to we własnych domach, w różnego rodzaju hotelach, że nie stworzyliśmy obozów dla uchodźców - to jest naprawdę wielka sprawa. To wielkie dni Polski, wielkie dni Polaków - ocenił.