Jutro 26 maja, czyli Dzień Matki! Pamiętajcie o życzeniach, prezentach, a przynajmniej o uśmiechu i całusie. My przedstawiamy natomiast najbardziej kultowe teksty naszych wspaniałych mam i zapraszamy was do zabawy. Jakie powiedzonka dopiszecie do naszej listy?