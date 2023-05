Justyna Kowalczyk-Tekieli udostępniła w mediach społecznościowych ostatnie zdjęcie tragicznie zmarłego męża, wspinacza Kacpra Tekielego. Dołączyła również fragment ich rozmowy. Alpinista zginął w szwajcarskich Alpach.

Na zdjęciu archiwalnym z 05.03.2022 r: Justyna Kowalczyk-Tekieli (L) i Kacper Tekieli (P) na starcie 46. Biegu Piastów w Jakuszycach / Maciej Kulczyński / PAP

Justyna Kowalczyk-Tekieli udostępniła zdjęcie partnera na Facebooku, dzień po potwierdzeniu informacji o jego śmierci. Z opisu wynika, że zdjęcie wykonano 17 maja na szczycie Jungfrau. Dołączony został fragment wiadomości z godziny 10:00:

- PIK. Kocham Was Kotki.

- My Ciebie bardziej mój Kochany. Brawo.

Utytułowana biegaczka narciarska napisała również: Dobranoc mój cudowny Kacperku.

Kacper Tekieli zginął podczas samotnej wspinaczki w Alpach. Chciał wyrównać rekord znanego szwajcarskiego wspinacza Ueliego Stecka, który zdobył wszystkie alpejskie 4-tysięczniki. Jest ich w sumie 82.

Kacper Tekieli w mediach społecznościowych relacjonował przebieg swojej wyprawy. Ostatni post dodał we wtorek. Próba Polaka zakończyła się pod Jungfrau.

Do tragedii doszło w środę. Zostały zaalarmowane szwajcarskie służby górskie, ale warunki atmosferyczne nie pozwoliły na to, żeby dolecieć na miejsce. W czwartek ok. godziny 7:00 śmigłowiec zdołał wlecieć w dolinę. Wtedy znaleziono ciało alpinisty.

Kacper Tekieli miał 38 lat. Osierocił półtorarocznego synka.