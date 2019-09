Prezydent Lublina Krzysztof Żuk "ze względów bezpieczeństwa" wydał zakaz dla Marszu Równości, który planowany jest w najbliższą sobotę w Lublinie. Organizatorzy zapowiadają, że odwołają się do sądu od tej decyzji. "Doświadczenia ubiegłoroczne każą być bardzo ostrożnym. To nie jest tak, że w pełni zabezpieczone zgromadzanie przez policję jest możliwe. Dowodem tego jest to, co obserwowaliśmy w roku ubiegłym – byli ranni, byli hospitalizowani, były szkody w mieniu" – powiedział prezydent miasta.

REKLAMA