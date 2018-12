Wyłączenia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz jego zastępcy Bogdana Święczkowskiego z nadzoru nad śledztwem dotyczącym działań Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK Wołomin domaga się były wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Kwaśniak usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków w tym postępowaniu.

Działanie Kwaśniaka to reakcja na konferencję prasową Ziobry i Święczkowskiego z dnia zatrzymania siedmiu byłych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o ich wypowiedzi na temat zatrzymania i śledztwa, a przede wszystkim na stwierdzenie Bogdana Święczkowskiego, że to jest prawdziwa afera KNF. Nawiązywał w ten sposób do innego postępowania, w którym aresztowano ostatniego szefa KNF Marka Chrzanowskiego.



Pełnomocnik Wojciecha Kwaśniaka Jerzy Nauman, który wysłał wniosek do jednego z wiceszefów prokuratury krajowej podkreśla, że te wypowiedzi padły, zanim jeszcze zatrzymani usłyszeli zarzuty.