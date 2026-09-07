Tusk pomógł Ziobrze? Konsekwencje wystąpienia mogą być poważne

RMF24

Premier w izbie niższej cytował zeznania świadka, zarzucającego byłemu ministrowi sprawiedliwości przyjęcie od Zondacrypto korzyści majątkowych. “Zbyszek zapoznał się z aktami (...). Obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom; żebym się nie martwił”; „Rekompensata będzie wypłacona Ziobrze za pośrednictwem fundacji; umówiliśmy się na łączną kwotę 2 mln zł” – przytaczał zeznania Tusk.

Szef rządu zacytował również inne słowa zeznającego ws. Zondacrypto: „Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba - zgodnie z sugestią prokuratora nie wymieniam tego nazwiska - obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie”. „Natomiast główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka” - cytował dalej Donald Tusk. Chodzi o żonę Zbigniewa Ziobry.

Donald Tusk dodał, że zeznający miał wypłacić 500 tys. na fundację, które - jak zeznał - „Ziobro miał sobie wypłacić na swoje potrzeby”.

Jak te słowa mogą zaszkodzić sprawie?

We wniosku o ekstradycję zarzutów o przyjęcie od Zondacrypto korzyści majątkowych nie ma. Po drugie, premier mówił o nich w Sejmie przed ważnym głosowaniem traktując je jako nacisk na posłów. To idealny argument do obrony przed ekstradycją do Polski.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych dlatego, że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej – mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

Piątkowy zarzutów premiera trudno nie uznać za działanie polityczne, a to w zasadzie niweczy starania o przekazanie Ziobry do Polski.

Przekazanie ścigania o charakterze politycznym jest przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego – mówi prawnik, powołując się na umowę Polski z USA. Możliwe więc, że łącząc byłego ministra z aferą Zondacrypto premier pomógł Zbigniewowi Ziobrze.

Afera Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. Maniek.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.