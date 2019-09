Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Jerzego Kwiecińskiego na ministra finansów - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, Kwieciński pozostanie jednocześnie ministrem inwestycji i rozwoju.

"Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Jerzego Kwiecińskiego na ministra finansów; minister pozostanie jednocześnie na funkcji @MIR_GOV_PL" - napisał rzecznik rządu na Twitterze.

Jak wynika z informacji PAP zbliżonych do Kancelarii Prezydenta powołanie ma nastąpić w piątek po godz. 10.

Od 19 września obowiązki szefa resortu finansów pełnił premier Morawiecki. Dotychczasowy szef MF Marian Banaś został w tym dniu odwołany z funkcji w związku z wyborem na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.



Jak w ubiegłym tygodniu informowali reporterzy RMF FM, Kwieciński ma kierować resortem finansów tymczasowo . Po wyborach partia spróbuje poszukać kogoś wyłącznie do kierowania finansami. Nasi rozmówcy zaznaczają jednak, że jeżeli Kwieciński zaproponuje spójną formułę łączenia obu funkcji, to może je pełnić także i po wyborach. Choć będzie to trudne.

Jerzy Kwieciński chwalony jest za sprawne rozliczanie unijnych funduszy. Nie jest politykiem kontrowersyjnym. Nie występuje w bieżących sporach. Z drugiej strony połączenie funkcji ministrów finansów i rozwoju krytykują urzędnicy w obu urzędach. Twierdzą, że to wprowadzi duży chaos organizacyjny. Będzie trzeba na nowo wydawać wszystkie dokumenty i pełnomocnictwa.



