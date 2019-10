Policjant z wydziału kryminalnego zielonogórskiej komendy zatrzymał w drodze do pracy nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, jechał po dziecko do przedszkola – poinformowała we wtorek Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

