„Jaszczur” zatrzymany przez policję. „Państwo działa”

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Wojciech Olszański, znany jako „Jaszczur”, został zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia do zakładu karnego – poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że działania są realizowane na podstawie postanowienia sądu.

„Wojciech Olszański ps. Jaszczur został zatrzymany przez policję celem doprowadzenia do Zakładu Karnego zgodnie z postanowieniem sądu” – napisał szef MSWiA.

„Państwo działa” – dodał Kierwiński, publikując również odnośnik do profilu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Minister nie podał w komunikacie, którego konkretnie postępowania dotyczy decyzja sądu o doprowadzeniu Olszańskiego do zakładu karnego.

We wrześniu Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał Olszańskiego za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Sprawa dotyczyła jego wystąpienia podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 roku.

Sąd odwoławczy zmienił orzeczenie wydane wcześniej przez Sąd Okręgowy w Toruniu i obniżył wymiar kary z dwóch lat do półtora roku ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności polegała na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Jak wskazywał podczas ogłaszania wyroku przewodniczący składu sędziowskiego Rafał Ryś, sąd uznał, że podczas marszu w Grudziądzu Olszański publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej, przypisując im negatywne cechy i przedstawiając jako wrogów Polski.