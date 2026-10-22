„Jaszczur” zatrzymany przez policję. „Państwo działa”

„Wojciech Olszański ps. Jaszczur został zatrzymany przez policję celem doprowadzenia do Zakładu Karnego zgodnie z postanowieniem sądu” – napisał szef MSWiA.
„Państwo działa” – dodał Kierwiński, publikując również odnośnik do profilu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka.
Minister nie podał w komunikacie, którego konkretnie postępowania dotyczy decyzja sądu o doprowadzeniu Olszańskiego do zakładu karnego.
We wrześniu Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał Olszańskiego za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Sprawa dotyczyła jego wystąpienia podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 roku.
Sąd odwoławczy zmienił orzeczenie wydane wcześniej przez Sąd Okręgowy w Toruniu i obniżył wymiar kary z dwóch lat do półtora roku ograniczenia wolności.
Kara ograniczenia wolności polegała na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
Jak wskazywał podczas ogłaszania wyroku przewodniczący składu sędziowskiego Rafał Ryś, sąd uznał, że podczas marszu w Grudziądzu Olszański publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej, przypisując im negatywne cechy i przedstawiając jako wrogów Polski.