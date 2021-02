Prezes Porozumienia Jarosław Gowin zawiesił swoją obecność na posiedzeniu Rady Koalicji, które odbędzie się w tym tygodniu - informuje rzeczniczka Porozumienia posłanka Magdalena Sroka.

Jarosław Gowin / Darek Delmanowicz / PAP

Rada Koalicji to organ Zjednoczonej Prawicy składający się z liderów i przedstawicieli wszystkich ugrupowań koalicyjnych - PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski.

Kroku nie można potraktować jako wyjście z koalicji, a jest to raczej sposób uzyskania dla koalicjantów uznania dla faktu, że Jarosław Gowin pozostaje liderem Porozumienia. Nieoficjalnie chodzi zaś o doprowadzenie do tego, żeby pozostałe ugrupowania koalicji przyznały, że w sprawie tego przywództwa nie mają wątpliwości.

Według stronników Gowina część polityków PiS publicznie kwestionuje prezesurę wicepremiera. Twierdzą także, że prorządowe media przepuściły na niego atak, promując Adama Bielana.

Dla nas to nie do przyjęcia, nasi partnerzy powinni przyznać, że to on jest prezesem - mówią zwolennicy Gowina. Pod takim warunkiem możliwy jest powrót wicepremiera do udziału w posiedzeniach Rady Koalicji.

W Porozumieniu toczy się spór ws. kierownictwa partii. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek prezesa Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne. Ponadto, zdaniem Bielana, trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r., bo na nadzwyczajnym kongresie partii, który odbył się jesienią 2017 r. wyboru prezesa nie przeprowadzono.

W piątek - jak przekazał PAP wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek - decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z partii Porozumienie Jarosława Gowina. Jak dodał, powodem wykluczenia było wielokrotne łamanie statutu partii.

W piątek po południu na koncie Porozumienia na Twitterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina. "My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii" - napisali przedstawiciele ugrupowania.