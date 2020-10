"Prawo musi stać na straży wartości", ale "nie może zmuszać kobiet do heroizmu" - napisał na Twitterze wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. To kolejny głos w burzliwej debacie, jaką wywołała czwartkowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego: uznał on przepisy zezwalające na aborcję ze względu na wady płodu za niezgodne z Konstytucją. Oświadczenie w sprawie wydało również Porozumienie Gowina: ugrupowanie zaznacza, że "opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci", ale równocześnie zauważa, że "opowiedzenie się za życiem może się łączyć z poparciem dla rozmaitych rozwiązań prawnych".

