Polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski zastąpił Norberta Kaczmarczyka na stanowisku wiceministra rolnictwa - dowiedział się reporter RMF FM Roch Kowalski. Według naszych nieoficjalnych informacji, premier podpisał już powołanie Kowalskiego na nową funkcję.

Janusz Kowalski / Jakub Rutka / arch. RMF

Norbert Kaczmarczyk we wtorek stracił stanowisko wiceministra rolnictwa. O młodym polityku zrobiło się głośno po wystawnym weselu oraz ujawnieniu przez media niejasności wokół jego majątku.

"Jestem rolnikiem i pochodzę z rolniczej rodziny. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy wyłącznie naszej ciężkiej pracy. Ani ja, ani nikt z moich bliskich nie złamaliśmy prawa. Insynuacje, które ukazały się w mediach, są nieprawdziwe" - bronił się po odwołaniu go ze stanowiska Kaczmarczyk. "Decyzja o moim odwołaniu nie ma merytorycznego uzasadnienia, to polityczno-medialna intryga. Zapadła w atmosferze nagonki, która dotknęła mnie i moich bliskich w najważniejszym momencie życia, gdy wstąpiłem w związek małżeński" - dodał. "Nadal będę pracował dla dobra polskiego rolnictwa, korzystając z niezwykle cennych doświadczeń, które nabyłem podczas mojej misji w ministerstwie" - zapewnił polityk Solidarnej Polski.

Według naszych informacji, Solidarna Polska dostała od koalicjanta dowolność w wyborze kandydata na następcę Norberta Kaczmarczyka. Wskazanie Janusza Kowalskiego nie było przypadkowe. Był on wiceministrem aktywów państwowych w latach 2019-2021 r. Został odwołany po tym, jak otwarcie krytykował premiera za negocjacje unijnego budżetu i politykę energetyczną. Ziobryści uważali, że Kowalski został zdymisjonowany bezzasadnie i od półtora roku domagali się jego przywrócenia.

Janusz Kowalski urodził się 11 kwietnia 1978 r w Opolu. Z zawodu jest prawnikiem. W 2019 r. po raz pierwszy dostał się do Sejmu, zdobywając w wyborach 20973 głosów. Należy do sejmowej komisji ustawodawczej, komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, komisji spraw zagranicznych i podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego.