Najbliższe dwa dni zapowiadają się deszczowo, miejscowo mogą się także pojawić opady śniegu. Pierwszy dzień nowego roku będzie ciepły, z temperaturą dochodzącą nawet do 8 stopni Celsjusza.

/ Paweł Balinowski / Archiwum RMF FM

W poniedziałek w całej Polsce temperatury mają być dodatnie. Najchłodniej będzie w województwach śląskim i podlaskim, gdzie termometry pokażą 2 stopnie Celsjusza, należy spodziewać się tam deszczu ze śniegiem. Popada także woj. świętokrzyskim i małopolskim, gdzie maksymalna temperatura wyniesie 3 st. C. W pozostałej części kraj zachmurzenie będzie umiarkowane z temperaturą od 4 st. C do 6 st. C w woj. zachodniopomorskim.



Prognoza pogody na sylwestra / INTERIA.PL

Pierwszy dzień nowego roku ma być cieplejszy. W woj. zachodniopomorskim i lubuskim temperatura sięgnie 8 st. C. Najchłodniej będzie na wschodzie Polski, w woj. podkarpackim i lubelskim, gdzie prognozowane jest 4 st. C. W prawie całej Polsce mogą pojawić się opady deszczu, a w woj. łódzkim - śniegu. W woj. zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim zachmurzenie ma być duże.

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

