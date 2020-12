Jaka pogoda będzie w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że śnieg będą mieli okazję zobaczyć głównie mieszkańcy gór, choć nie wykluczane są opady białego puchu również w pozostałej części kraju. Czeka nas także ochłodzenie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, jak przewidują synoptycy, mogą wystąpić opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i krańcach zachodnich też deszcz. W rejonach podgórskich i górach prognozowane są opady śniegu.

W Sudetach IMGW zapowiada przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a w Karpatach o 10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podhalu i 1 st. C na wschodzie do 4 st. C w centrum i na zachodzie oraz 5 st. C nad morzem. "Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni" - prognozują synoptycy.

W nocy przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać śnieg, a także deszcz ze śniegiem - głównie we wschodniej połowie kraju.

Jaka pogoda czeka nas w sobotę?

W sobotę zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się również przejaśnienia. Miejscami mogą wystąpić opady śniegu i deszczu za śniegiem. Na zachodzie kraju może padać deszcz. Będzie chłodno - temperatura wyniesie maksymalnie 4 st. C. W kotlinach górskich termometry pokażą od od -4 st. C do -2 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 60 km/h. Może to spowodować zamiecie i zawieje śnieżne.