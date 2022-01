Jeśli masz w domu za dużo jedzenia, nie marnuj, nie wyrzucaj. Możesz podzielić się żywnością z innymi. W Chorzowie rusza jadłodzielnia.

Jadłodzielnia znajduje się przy ul. 3 Maja 31 w Chorzowie. Będzie czynna 24 godziny na dobę. Każdy może z niej skorzystać.

Pomysł sprawdza się już w wielu miastach. Do Chorzowa trafił dzięki Fundacji Piastun Wyrównywanie Szans. Zasada jest prosta - kto ma nadmiar jedzenia może przynieść i zostawić je w lodówce. Jeśli ktoś potrzebuje, może z niej zabrać to, na co ma ochotę.

Najważniejsze, by żywność, którą zostawiamy w jadłodzielni była świeża, nieprzeterminowana. Chodzi o produkty, które "sam mógłbyś zjeść i chciałbyś dostać" - głosi regulamin zapisany na lodówce.

Jeśli ktoś chce zostawić w niej potrawy przygotowane własnoręcznie (np. ciasto, zupę), powinien je szczelnie zapakować, opisać i zamieścić na opakowaniu datę przygotowania. Pozostałą żywność należy przynieść w oryginalnych opakowaniach. Lodówka jest monitorowana.