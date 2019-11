Co najmniej 9 kamer ma pojawić się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie - to wstępne wnioski po spotkaniu służb miejskich, policji i przedstawicieli kancelarii prezydenta na największej stołecznej nekropolii. To efekty interwencji dziennikarzy RMF FM podjętej w związku z licznymi przypadkami kradzieży i dewastacji na Powązkach.

REKLAMA