Premier Mateusz Morawiecki jako szef rządu zarobił w ubiegłym roku 217 848, 65 zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego - jego oszczędności to niemal 5 mln zł.

Z oświadczenia majątkowego za 2019 rok wynika, że oszczędności premiera to 4,93 mln zł. Morawiecki jest też właścicielem 1,5 hektarowej działki, na której znajduje się 150-metrowy dom i zabudowania gospodarcze. Posiadłość ta została szacunkowo wyceniona na 1,9 mln zł.

Drugi dom należący do premiera - o powierzchni 100 metrów został oszacowany na 3-3,5 mln zł. Morawiecki jest też właścicielem połowy domu szeregowego o wartości ok. 600 tys. zł oraz 70-metrowego mieszkania, działki rolnej i mebli, których łączna wartość to ponad 300 tys. zł.

Szef rządu zarobił w 2019 roku 217 848, 65 zł. Dodatkowo otrzymał parlamentarna dietę - 4 091,83 zł.