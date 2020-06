W czterech województwach na wschodzie kraju mogą występować burze z gradem i porywistym wiatrem - ostrzega w sobotę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na przeważającym obszarze województwa podkarpackiego alerty mają najwyższy stopień zagrożenia.

IMGW przed burzami z gradem ostrzega województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. W dwóch pierwszych wymienionych alerty mają najniższy, pierwszy stopień. W Lubelskiem i w północnej części Podkarpacia ostrzeżenia mają stopień drugi.

Na przeważającym obszarze Podkarpacia obowiązuje jednak najwyższy, trzeci stopień zagrożenia. IMGW prognozuje tam burze z opadami deszczu od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 100 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

Na Podkarpaciu, które zmaga się ze skutkami ostatnich nawalnych deszczów, możliwe są nagłe wezbrania rzek i potoków. W związku z tym ostrzegawcze SMS-y rozsyła mieszkańcom Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Tylko w sobotę, do godzin wieczornych strażacy interweniowali na Podkarpaciu 688 razy. Jak podał PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski, tylko od godz. 19 w wyniku nawałnic w powiecie jasielskim odnotowano 150 strażackich akcji. Do ewakuacji osób z zalanych obszarów zadysponowano tam dwa śmigłowce z Policji i Straży Granicznej.