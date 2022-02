Tej nocy w Tatrach i Bieszczadach temperatura może spaść nawet do minus 16 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla dwóch województw. Porywisty wiatr może dodatkowo powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

/ Archiwum RMF FM / RMF FM

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami IMGW wydał dla powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w woj. małopolskim oraz dla bieszczadzkiego i leskiego w woj. podkarpackim. Od godziny 1 w nocy do 8 rano w niedzielę w tych górskich rejonach zapowiadany jest duży mróz. "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16 stopni do -14 stopni" - zapowiedzieli synoptycy.

/ IMGW / Zrzut ekranu

Meteorolodzy ostrzegają też, że wysoko w górach wiatr może być dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak pogoda w niedzielę



Niedziela w całym kraju będzie bez opadów, z dodatnimi temperaturami - prognozują synoptycy IMGW.

Na południu będzie bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, tylko na Wybrzeżu miejscami duże. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około zera.

Na przeważającym obszarze kraju wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem i w rejonach podgórskich do 55km/h, w górach do 75km/h.



Zdaniem synoptyków od poniedziałku spodziewane jest pogorszenie pogody. We wtorek od zachodu do Polski napłynie strefa opadów.