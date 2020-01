Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwym oblodzeniu na drogach. Dotyczą one części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenie o oblodzeniu obejmujące sześć południowych powiatów województwa pomorskiego i trzy północne powiaty województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje do godz. 4 w czwartek. Na tym terenie IMGW ostrzega przed możliwym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 2 st. C, zaś temperatura minimalna gruntu od -1 st. C do 0 st. C.



Ostrzeżenia o oblodzeniu południowych części województw małopolskiego i podkarpackiego obowiązują do godz. 5 w czwartek. Również w tej części kraju IMGW ostrzega przed zamarzaniem miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, zaś temperatura minimalna gruntu około -3 st. C



Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia - oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.