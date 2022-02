Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla niemal całej Polski. Alerty nie obowiązują jedynie w północnej części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Synoptycy IMGW prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu . Temperatura minimalna wyniesie około -3, -4 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie około -5 stopni. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od piątkowego wieczoru do godzin porannych w sobotę.



Ostrzeżenia przed oblodzeniem niemal w całym kraju /IMGW /Zrzut ekranu



Synoptycy prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzeń szacują od 70 proc. na wschodzie kraju do 90 proc. na południowym zachodzie.



Noc - jak prognozuje IMGW - będzie mroźna. Temperatura minimalna wyniesie -4 stopnie na północnym wschodzie, -8 st. C na Podhalu i między zerem a 1 stopniem na plusie nad morzem. Porywy wiatru na Wybrzeżu Wschodnim i w górach do 65 km/h. W całym kraju oblodzenia, będzie ślisko.