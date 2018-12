Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem pogody. "Najbliższej nocy będą występowały poważne utrudnienia na drogach w postaci gołoledzi, silnego wiatru i marznących opadów" - ostrzega IMGW. Ogłoszono alert pierwszego stopnia.

IMGW ostrzega przed gołoledzią i silnym wiatrem / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżenia przed gołoledzią zostały wydane od godz. 20 w piątek do godz. 1 w sobotę dla powiatów suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i dla Nowego Sącza w woj. małopolskim. W województwie podkarpackim dotyczą powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, Krosna, jasielskiego od godz. 22 w piątek do godz. 9 w sobotę.

Będzie wiało!

IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem od godz. 18.30 w piątek do godz. 10 w sobotę w woj. opolskim w powiatach: brzeskim, nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim i głubczyckim. W województwie dolnośląskim alerty w godz. 17.30 w piątek - 8 w sobotę nie dotyczą powiatów oławskiego, wrocławskiego, oleśnickiego, Wrocławia, średzkiego, milickiego, trzebnickiego, wołowskiego, lubińskiego, górowskiego, oleśnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego. Natomiast w województwie śląskim obowiązują od godz. 20 w piątek do godz. 6 w sobotę w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej.



W woj. małopolskim ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, gorlickiego. Ważne będą od godziny 20 w piątek do godz. 6 w sobotę. Na Podkarpaciu zaś od godz. 20 w piątek do godz. 9 w sobotę powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, Krosna, jasielskiego.



Wszędzie tam ma wiać silny wiatr z południowego zachodu o średniej prędkości od 25 do 40 kilometrów na godzinę. Miejscami w porywach może się rozpędzić do 70-90 km/h.

Jaka pogoda w sobotę i w niedzielę?

W sobotę od godziny 7.30 IMGW może wydać alerty przed marznącymi opadami w woj. podkarpackim, silnym wiatrem w woj. podkarpackim, dolnośląskim i opolskim oraz przed oblodzeniem w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim - w nocy prognozuje się spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, który może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w tych województwach sięgnie od -3 st. do 1 st., a przy gruncie od -4 st. do -1 st.



Oblodzenia pojawią się również w niedzielę. IMGW może ostrzegać przed tym niebezpieczeństwem w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Prognozuje spadek temperatury poniżej 0 st., co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do 2 st. C, przy gruncie od -4 st. do -1 st. Ostrzeżenia mogą dotyczyć całej doby - od godz. 7.30 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek.



Oprac ug