Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem na południu Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano dla trzech województw.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżenia IMGW obowiązują do godz. 20.00 w południowej części woj. śląskiego i małopolskiego, a także w południowej i środkowej części woj. podkarpackiego.

W czasie burz może lokalnie spaść do 25 milimetrów deszczu, miejscami możliwy grad. Prędkość wiatru osiągnie w porywach 70 kilometrów na godzinę.



W związku z falą powodziową na Wiśle, w woj. lubelskim obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia do jutra do godz. 6.00, a w woj. mazowieckim ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia do jutra do godziny 11.00.