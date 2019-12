​Jak informuje IMGW, w najbliższych godzinach Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad północnej Norwegii. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W nocy z niedzieli na poniedziałek w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wschodzie przejściowo marznący deszcz lub mżawka, powodujące gołoledź.



Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na zachodzie lokalnie wystąpią mgły, ograniczające widzialność do 300 m.



Temperatura w nocy wyniesie od -4 st. na południu do 0 st. na północnym zachodzie. Na terenach podgórskich będzie od -7 do -3 st., a nad morzem od 1 do 3 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, na południu z kierunków południowych, na pozostałym terenie południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą dojść do 70 km/h.



W poniedziałek zachmurzenie i możliwe opady

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na zachodzie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Na Pomorzu Wschodnim i na północnym wschodzie opady śniegu - okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do 500 m.

Prognoza pogody na poniedziałek 2 grudnia / INTERIA.PL



Temperatura maksymalna od minus 1 st. na krańcach południowo-wschodnich do 4 st. na północnym zachodzie; nad morzem od 3 do 5 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.



W nocy opady deszczu ze śniegiem i śniegu

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od północnego zachodu zanikające. Na terenach podgórskich opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Lokalnie śliskie drogi.

Na północnym zachodzie w drugiej połowie nocy mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -4 st. na północnym wschodzie do -1 st. na zachodzie i południu, nad morzem od 0 do 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej części kraju porywisty, w drugiej połowie nocy stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami, zwłaszcza na terenach podgórskich i w górach, wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.



We wtorek duże zachmurzenie i przelotne opady

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i na krańcach południowych miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące od północnego zachodu w opady deszczu. Temperatura maksymalna od -1 st. na południowym wschodzie do 4 st. na północnym zachodzie; na terenach podgórskich od -2 do 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.





Prognoza pogody na wtorek 3 grudnia / INTERIA.PL

W związku ze spadkiem temperatury Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, aby szczególnie jesienią i zimą zwracać uwagę na osoby bezdomne i samotne. "Przy niskich temperaturach organizm ludzki bardzo szybko się wychładza. W sobotę z powodu wychłodzenia zmarła jedna osoba. Telefon na 112 nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie" - wskazało RCB