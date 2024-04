Niemal 60 proc. Polaków planujących majówkowego grilla zrobi zakupy na promocjach - wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research oraz grupę BLIX. Największa grupa respondentów zamierza jednorazowo wydać na tę formę wypoczynku między 50 a 100 zł.

57,7 proc. planujących grilla podczas majówki chce zrobić zakupy w promocjach. W ubiegłorocznym badaniu było to aż 71,4 proc.

Jedna trzecia respondentów chce jednorazowo wydać na grillowanie od 50 do 100 zł. Na drugim miejscu wskazywany jest przedział od 100 do 150 zł - 31,7 proc., a na trzecim - od 150 zł do 200 zł - 14,2 proc. 1,4 proc. badanych zamierza wydać na grilla powyżej 300 zł.

Polacy, którzy zamierzają grillować podczas tegorocznej majówki, przeważnie planują zrobić zakupy na promocjach. To pokazuje, że większość konsumentów chce oszczędzać na tego typu zakupach, nie rezygnując przy tym ze spotkań przy grillu - mówi Marcin Lenkiewicz, jeden ze autorów badania.

Tegoroczny spadek zainteresowania promocjami może być rezultatem zmiany sytuacji gospodarczej - ocenia Lenkiewicz. Rok temu istniała mocniejsza potrzeba oszczędzania, a obecnie więcej osób może czuć się bezpieczniej finansowo - dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku metodą CAWI przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX wśród 1017 konsumentów, którzy zadeklarowali, że w tym roku podczas majówki zamierzają zorganizować grill.