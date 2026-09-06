2 listopada dniem wolnym od pracy? Jest decyzja

RMF24

Jest już decyzja w sprawie dodatkowego dnia wolnego po Wszystkich Świętych w 2026 roku. W tym roku 1 listopada wypada w niedzielę, a więc – zgodnie z obecnymi przepisami – nie przysługuje za ten dzień dodatkowe wolne. Do Sejmu trafiła jednak petycja, która miała to zmienić. Czy pracownicy mogą liczyć na dłuższy listopadowy weekend?

O co chodziło w petycji?

Fundacja „Można Lepiej” zaproponowała nowelizację Kodeksu pracy. Chodziło o to, by każde święto – niezależnie od tego, czy wypada w sobotę, czy w niedzielę – obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Obecnie tylko święta przypadające w sobotę dają prawo do dodatkowego dnia wolnego. Autorzy petycji argumentowali, że postulowane przez nich rozwiązanie byłoby bardziej sprawiedliwe i przewidywalne dla pracowników.

W 2026 roku innym dniem ustawowo wolnym od pracy, który wypadał w niedzielę, był dzień 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). Dla osób pracujących od poniedziałku do piątku nie był to korzystny układ – nie zyskali bowiem żadnego dodatkowego dnia wolnego.

Ministerstwo mówi „nie” zmianom

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji 13 maja 2026 roku, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnie ocenił propozycję zmiany przepisów. Resort podkreślił, że niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a jej charakter różni się od soboty, która wolna jest najczęściej z rozkładu czasu pracy.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby prowadzić do dalszego skrócenia przeciętnego wymiaru czasu pracy i wymagałoby szerokich zmian w prawie pracy.

Ostateczna decyzja: Bez dodatkowego wolnego

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała o nieuwzględnieniu żądania zawartego w petycji. Oznacza to, że nie będzie dodatkowego dnia wolnego po Wszystkich Świętych w 2026 roku.

Pracownicy, którzy chcieliby przedłużyć sobie listopadowy weekend, będą musieli skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub – jeśli pracodawca wyrazi zgodę – wyznaczyć 2 listopada jako dzień wolny w zamian za inne święto przypadające w sobotę, np. 26 grudnia.

Plan na labę w... grudniu

Rok 2026 nie rozpieszcza nas pod względem liczby długich weekendów, ale na szczęście końcówka grudnia przynosi prawdziwą gratkę dla wszystkich spragnionych dłuższego odpoczynku. Okres Bożego Narodzenia to doskonała okazja, by – odpowiednio planując urlop – zyskać nawet ponad dwa tygodnie wolnego!

W tym roku Święta Bożego Narodzenia wypadają wyjątkowo korzystnie. Oto jak prezentuje się układ dni wolnych:

- 24 grudnia (czwartek) – Wigilia, dzień ustawowo wolny od pracy,

- 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,

- 27 grudnia (niedziela) – tradycyjnie wolna niedziela.

To oznacza aż cztery dni wolnego z rzędu. Ale to dopiero początek! Wystarczy wziąć urlop na trzy dni przed świętami – 21, 22 i 23 grudnia – by cieszyć się aż dziewięciodniową przerwą od pracy, trwającą od 19 do 27 grudnia. To świetna okazja, by naładować baterie, spędzić czas z rodziną lub wybrać się na zimowy wyjazd.

W tym roku drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami, za święto wypadające w dzień wolny od pracy przysługuje dodatkowy dzień do odebrania. Premier Donald Tusk zdecydował, że pracownicy administracji rządowej odbiorą ten dzień w poniedziałek, 28 grudnia. To oznacza aż pięć dni wolnego z rzędu bez konieczności wykorzystywania urlopu.

W przypadku pracowników firm prywatnych, termin odbioru dodatkowego dnia wolnego ustala pracodawca. Może to być na przykład 23 grudnia, co również pozwoli wydłużyć świąteczną przerwę do pięciu dni.

Dla tych, którzy zachowali więcej dni urlopowych, mamy jeszcze lepszą wiadomość. Jeśli w okresie świątecznym wykorzystamy dodatkowy dzień wolny za sobotę 26 grudnia i zdecydujemy się na sześć dni urlopu, możemy zyskać aż 16 dni nieprzerwanego odpoczynku – od 19 grudnia aż do 3 stycznia!