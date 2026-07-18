Ile pieniędzy zebrał Łatwogang i Bedoes? Fundacja podała ostateczną kwotę

RMF24

To była akcja, która poruszyła całą Polskę. Charytatywny stream Piotra "Łatwoganga" Hanckego i Bedoesa zakończył się historycznym sukcesem. Fundacja "Cancer Fighters" ujawniła, ile dokładnie udało się zebrać podczas dziewięciodniowej transmisji na YouTubie. Kwota robi wrażenie.

W połowie kwietnia 2026 roku Piotr „Łatwogang” Hancke wystartował z nietypową, charytatywną transmisją na żywo. Przez dziewięć dni bez przerwy na YouTubie rozbrzmiewał utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez Bedoesa wspólnie z podopieczną Fundacji „Cancer Fighters”. Celem akcji była zbiórka środków na leczenie dzieci chorujących na nowotwory.

Do inicjatywy bardzo szybko dołączyły tysiące internautów, a licznik wpłat rósł w zawrotnym tempie. Już podczas trwania streamu informowano, że udało się przekroczyć granicę 282 milionów złotych. Jednak ostateczny wynik przerósł najśmielsze oczekiwania.

Oficjalny wynik: ponad 292 miliony złotych!

Po zakończeniu akcji Fundacja „Cancer Fighters” opublikowała nagranie z udziałem swoich najmłodszych podopiecznych próbujących wymówić zebraną kwotę.

„Musicie wybaczyć naszym Wojownikom. Ta kwota jest tak ogromna, że nawet my mamy problemy z jej wymówieniem. Dziękujemy za wszystko!” – napisali przedstawiciele „Cancer Fighters” w oficjalnym komunikacie.

Ostatecznie potwierdzono, że charytatywna transmisja przyniosła dokładnie 292 738 293,05 zł.

Pomoc już trafia do potrzebujących

Fundacja „Cancer Fighters” podkreśla, że rekordowa suma to dopiero początek dalszych działań. Środki są już zamieniane na realną pomoc – sprzęt i leki dla oddziałów onkologicznych w całej Polsce. Do tej pory wsparcie trafiło do niemal 180 chorych dzieci, a fundacja na bieżąco informuje o kierunkach wydatkowania środków.