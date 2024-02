Szukasz smartfonu, którym będzie można zrobić świetne zdjęcia? Wybór takiego, który będzie mieć odpowiednie parametry, może być trudny. Szczególnie, że na rynku jest tak wiele różnych modeli. Bez względu na to, czy potrzebujesz aparatu do fotografowania swoich bliskich, krajobrazów podczas podróży czy swojego pupila, warto zwrócić uwagę na kilka czynników, zanim zdecydujemy się na zakup.

/ Materiały prasowe

Na co zwrócić uwagę?

Jeśli chcemy, aby jakość zdjęć była na jak najwyższym poziomie, kluczowe jest kilka kwestii. Duże znaczenie ma ilość megapikseli - im jest ich więcej, tym obraz będzie bardziej szczegółowy. Obecnie aparaty w telefonach cechują się większą ilością obiektywów, co daje wiele możliwości. Obiektywy szerokokątne pozwolą uchwycić więcej w kadrze. Teleobiektywy natomiast sprawiają, że nie trzeba się martwić utratą jakości obrazu w momencie przybliżenia. Również ważne jest szkło obiektywu, które ma wpływ między innymi na kolorystykę i ostrość. Najlepsze smartfony posiadają zaawansowane mechanizmy, które są wspierane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu możemy liczyć między innymi na automatyczne i optymalne ustawienie jasności i kontrastu, rozpoznawanie obiektów czy usuwanie elementów ze zdjęć.

Nowe modele

Nadchodząca modele od Xiaomi mogą zainteresować tych, którzy chcą zainwestować w nowego smartfona. Cechują się one innowacyjnymi rozwiązaniami i mają doskonałe parametry. Obiektywy Xiaomi 14 powstały we współpracy z firmą Leica. Ich produkty są cenione za jakość i idealną precyzję wykonania oraz dopasowania, a także za najwyższą jakość materiałów. Obecnie jest to jedna z najbardziej uznawanych i pożądanych marek na świecie. Co ciekawe, była pierwszą, która stworzyła aparat fotograficzny małoobrazkowy. Producent smartfonów zapewnia, że współpraca "rozpocznie nową erę fotografii mobilnej", co brzmi niezwykle ciekawie.

/ Materiały prasowe

Obiektywy w Xiaomi 14 zachowują jak najbardziej realny wygląd zdjęć, rejestrując prawdziwe światło. Z tyłu smartfonu jest zestaw aparatów 50Mpix: główny, szerokokątny, teleobiektyw z zoomem optycznym 3,2x oraz obiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 5x. Z przodu natomiast jest aparat 32Mpix, którym zrobimy dobrej jakości selfie. Zestaw optyki zapewni świetną ostrość, rozdzielczość i reprodukcję kolorów. Oznacza to wyjątkową jakość obrazu, nawet gdy jest słabe oświetlenie. To, co będzie wyróżniać nowe modele Xiaomi 14, to zaawansowane oprogramowanie oraz inteligentne algorytmy, które są niezwykle pomocne podczas robienia zdjęć. Niezależnie od tego, czy dopiero stawia się pierwsze kroki w fotografii, czy jest się profesjonalistą, sprawi to, że można będzie w pełni wykorzystać potencjał każdego kadru.

Xiaomi 14 premiera

Xiaomi oferuje swoim klientom coraz to nowsze zastosowania. Premiera modeli z serii Xiaomi 14 w Polsce już 26 lutego. Patrząc, jakie parametry mają nadchodzące smartfony, zdecydowanie warto się nimi zainteresować!