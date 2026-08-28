„Husarze” meldują się w Polsce. Pięć nowych F-35 wylądowało w Łasku

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Pięć kolejnych samolotów F-35 wylądowało w piątkowe popołudnie w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie). W bazie tej stacjonuje już więc osiem takich myśliwców, a do końca roku w Polsce ma być ich łącznie 14.

Pierwsze trzy F-35 – produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin samoloty wielozadaniowe 5. generacji – dotarły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie) w drugiej połowie maja.

F-35 nad Polską! Pierwsze myśliwce piątej generacji już wylądowały W piątek po południu pierwsze trzy samoloty F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Uroczyste powitanie "Husarzy", bo pod taką nazwą te maszyny będą służyć w Siłach Powietrznych, ma się odbyć 12 czerwca.

W piątek do tej samej bazy dotarło pięć kolejnych takich maszyn.

Kosiniak-Kamysz: To naprawdę dobra piątka

„Dzisiejsze szczęśliwe numery: 3512, 3513, 3514, 3515 i 3516. W totolotka nimi nie zagracie, ale dla bezpieczeństwa Polski to naprawdę dobra piątka! Kolejne pięć F-35 już w Polsce!” – napisał na portalu X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pilotów w Łasku powitał m.in. dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. pil. Norbert Chojnacki.

Kolejnych pięć samolotów zasiliło polskie Siły Powietrzne. To szczególny i ważny dzień dla lotnictwa, bo dziś obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego. W związku z tym życzę wszystkim lotnikom tyle samo lądowań, ile startów – powiedział Chojnacki.

Dowódca bazy w Łasku płk pil. Krzysztof Duda zaznaczył, że pięć kolejnych maszyn najnowszej generacji dotarło do kraju zgodnie z planem i harmonogramem implementacji systemu uzbrojenia F-35.

Te samoloty po procesie akceptacji, czyli audytu systemu uzbrojenia, wejdą do służby i będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie to przede wszystkim szkolenie i przygotowanie struktur, aby te maszyny mogły wejść w system działalności operacyjnej naszego kraju. Cały czas budujemy gotowość operacyjną, ale musimy mieć świadomość zachodzących procesów – powiedział.

Płk Duda wyjaśnił, że przy wdrażaniu samolotów F-35, które dotarły już do Polski, należy zachować równowagę między szkoleniem a działalnością operacyjną. Jak dodał, konieczne jest zbudowanie zdolności bojowej nie tylko dla bazy w Łasku, ale również dla 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, do której w kolejnym etapie trafią te maszyny.

Bazę w Łasku w tym roku ma zasilić jeszcze sześć samolotów F-35. Jak zapewnił dowódca, jednostka jest przygotowana na ich przylot zarówno pod względem infrastruktury, jak i zasobów ludzkich.

Jedna z największych transakcji w historii Polski

Kontrakt wart 4,6 mld dolarów na dostawę 32 samolotów F-35 został zawarty na początku 2020 roku. Te samoloty, znane w Polsce pod nazwą „Husarz”, mają stać się kluczowym uzbrojeniem polskich Sił Powietrznych. Ich zakup był jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii Polski. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 r.

Trafią one do bazy w Łasku, gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16, oraz w następnym etapie do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie jednostki wymagały gruntownej modernizacji, by przygotować się do przyjęcia wymagających specjalnych warunków maszyn piątej generacji.

F-35. Autorzy grafiki: Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz. / PAP

Zbudowane w technologii stealth

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa; przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, które zbierają dane z otoczenia i przekazują je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.

Samoloty F-35 Sił Zbrojnych RP lądują na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Fot. Piotr Polak / PAP

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego – wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 r. posiada wielozadaniowe samoloty F-16.