Hulajnogi elektryczne mają poruszać się po ścieżkach rowerowych, a ich użytkownik musi mieć co najmniej 10 lat. Ministerstwo infrastruktury zaprezentowało projekt ustawy, który ma uregulować zasady poruszania się na hulajnogach. O tym, że takie rozwiązania znajdą się w dokumencie, informowaliśmy już kilka dni temu.

Hulajnogi na chodnikach? Tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów / Mariusz PIekarski / RMF FM

Hulajnogi będą mogły poruszać się po chodnikach tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km/h - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Kierujący hulajnogą po chodniku będzie musiał ustępować pieszym.

Wcześniej o tym, że elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy, a odpowiedni projekt zmiany ustawy jest praktycznie gotowy - informował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Teraz w polskim prawie nie ma regulacji, które dotyczą hulajnóg, dlatego ich użytkownicy są traktowani jak piesi, którzy powinni korzystać z chodników.



Dziś minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że Belgia, Norwegia i Dania to państwa, które uregulowały już problem urządzeń transportu osobistego.



Hiszpania, Francja i Niemcy to te państwa, które są dosyć mocno zaawansowane (w rozwiązaniu tego problemu - PAP). Dołącza do nich Polska z określeniem otoczenia prawnego, z zidentyfikowaniem, czym są urządzenia transportu osobistego, z określeniem, gdzie mogą się poruszać, jakim warunkom technicznym mogą odpowiadać oraz z określeniem, kto może i w jaki sposób się poruszać - dodał.