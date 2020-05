Mariusz Kałamaga, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski odpowiedzieli na wyzwanie dziennikarza RMF FM, Kuby Kaługi! Ich Hot16Challenge2 rozbiło bank! Musicie zobaczyć ich szesnastkę. Ale ostrzegamy - wpada w ucho.

Dwa tygodnie temu raper Solar ogłosił drugą edycję #Hot16Challenge. Jednak druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - "Beef z koronawirusem #hot16challenge" dla Siepomaga.pl. Obecnie swoje szesnastki nagrało 693 osoby, a nominowanych jest już ponad 2 300!

Przyszedł czas na ludzi z RMF FM! Dwa dni temu nominowany został dziennikarz Faktów RMF FM, Kuba Kaługa. Ten natomiast rękawice rzucił porankowi RMF FM, czyli Mariuszowi Kałamadze, Tomaszoli Olbratowskiemu i Jackowi Tomkowiczowi. Panowie - mówić wprost: pozamiatali!

Gładka cera jak dziewczyna, uśmiech jak Grzegorz Schetyna. Myślę - co to są za cuda, to rapuje Andrzej Duda. Nie mam 100 tysięcy głosów, ani nawet jego włosów. Nie wiem czy mi się to uda, chce być jak pan Andrzej Duda - rapowali.

Osoby nominowane przez poranek RMF FM:

Zenon Martyniuk

Cezary Pazura





Sandu Ciorba





Ryszard Starosta

Maciek Rock i Irek Jakubek - Wstawaj, nie udawaj w RMF MAXXX





Beef z koronawirusem #hot16challenge dla Siepomaga.pl

Witam serdecznie społeczność internetu! Kto by się spodziewał, że tym razem #hot16challenge zostanie zainicjowany przez nietoperza z Chin. Mimo tego egzotycznego nalotu, podstawowe zasady się nie zmieniają. Zmieniły się okoliczności, bo tym razem musimy uratować świat - napisał Solar w opisie zbiórki.

#hot16challenge2 polega na napisaniu i zarapowaniu 16 wersów wyrażających wdzięczność dla medyków i zachęceniu do dorzucenia się do zbiórki prowadzonej wspólnie z siepomaga.pl. Zgromadzone pieniądze w całości mają zostać przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

W związku z panującą pandemią, integralną częścią akcji staje się zbiórka charytatywna - Beef z koronawirusem #hot16challenge - organizowana wraz z fundacją Siepomaga.pl. Do udziału w zbiórce chciałbym zachęcić nie tylko nominowanych, ale i wszystkich słuchaczy. Możesz wpłacić pieniądze na zbiórkę którą stworzyłem, ale jeśli wolisz wesprzeć inaczej, żaden problem. Zliczaniem wszystkich wpłat na specjalnym liczniku umieszczonym na stronie http://hot16challenge.network zajmie się Rap Genius Polska - pisze Solar.

