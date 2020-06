Uszkodzone dachy, zerwane przewody energetyczne, zniszczone garaże. W sumie 336 interwencji straży pożarnej po gwałtowanych burzach i wichurach odnotowały służby w niedzielne popołudnie. W miejscowości Zarębice jedna osoba została przygnieciona przez zerwany podmuchami wiatru dach.

Skutki trąby powietrznej jaka przeszła nad Kaniowem / Andrzej Grygiel / PAP

Państwowa Straż Pożarna w niedzielę do godziny 18 interweniowała 336 razy. Najwięcej - jak wynika z danych PSP - na Podkarpaciu (131 interwencji), Opolszczyźnie (61), Śląsku (30) i w Małopolsce (30).

Wyjazdy były do zniszczeń, które zostały spowodowane przez silne podmuchy wiatru i opady deszczu. W wielu wypadkach zostały zniszczone domy, zerwane dachy i podtopione piwnice. Na Podkarpaciu nawałnice uszkodziły 90 stacji średniego napięcia - blisko cztery tysiące odbiorców w regionie pozbawionych jest prądu.

Wideo youtube

W Kaniowie w pow. bielskim (woj. śląskie) przeszła lokalna trąba powietrzna, która uszkodziła 23 budynki - 2 gospodarcze oraz 21 mieszkalnych. Z jednego domu został całkowicie zerwany dach; strażacy zabezpieczają uszkodzone domy - poinformowało PSP.



Silne podmuchy wiatru zerwały dachy z trzech budynków w miejscowości Zarębice (pow. częstochowski, woj. śląskie). Tam, jak wynika z informacji Państwowej Straży Pożarnej, uszkodzony został m.in. budynek ochotniczej straży pożarnej. W Zarębicach zerwany dach przygniótł jedną osobę - zajęło się nią ratownictwo medyczne.

Ostrzeżenia przed burzami

Jak podał IMGW, burze i burze z gradem mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, podlaskim, części warmińsko-mazurskiego, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, opolskim i części dolnośląskiego.

Dla tych województw prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu wynoszącymi od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Na terenach tych miejscami może też spaść grad.