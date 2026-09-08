GUS podał nowe dane o liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce

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Pod koniec marca w Polsce pracowało 1 152 700 cudzoziemców - poinformowała Główny Urząd Statystyczny, podając nowe, dokładne statystyki. To 8,0 proc. więcej rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 1,8 proc.

Na koniec marca tego roku wśród cudzoziemców wykonujących pracę 38,0 proc. –437,7 tys. osób – realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W porównaniu z 31 marca 2025 roku liczba cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia i pokrewne zwiększyła się o 8,0 proc., a w porównaniu z 28 lutego 2026 roku – wzrosła o 2,0 proc.

GUS poinformował dziś, że pod koniec marca pracowało w Polsce m.in.:

121099 obywateli Białorusi,

22661 obywateli Indii,

20946 Gruzji.

Najliczniejsza grupa pracujących to Ukraińcy

Najliczniejszą grupą cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 marca 2026 było ich 783,9 tys. To 9,6 proc. – o 68,9 tys. osób – więcej niż na koniec marca 2025 roku i o 1,9 proc. – o 14,6 tys. osób – więcej niż na koniec lutego tego roku.

Według stanu na 31 marca obywatele Ukrainy stanowili 68,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się o 1,0 pkt. proc. w porównaniu z 31 marca 2025 roku oraz o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z 28 lutego 2026 roku.

Firmom coraz trudniej ściągnąć cudzoziemców do Polski. Urzędy drastycznie ścinają decyzje Polscy przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z poważnymi problemami kadrowymi. Ratunkiem mają być pracownicy z zagranicy, jednak skomplikowane i przewlekłe procedury administracyjne skutecznie utrudniają ich zatrudnianie. Urzędy nie nadążają z…

Więcej pracujących mężczyzn niż kobiet

Według stanu na 31 marca 2026 roku wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce większość stanowili mężczyźni. Ich udział wyniósł 59,9 proc. – tyle samo, co w końcu marca 2025 roku oraz w końcu lutego 2026 roku.

Mateusz Krymski / PAP

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała w sierpniu na antenie TVP Info, że ogółem „poziom aktywności zawodowej wśród Ukraińców wynosi powyżej 70 proc., czyli tak jak wśród obywateli Polski”.

Jak z kolei wynika z Raportu Europejskiej Sieci Migracyjnej, obywatele Ukrainy w Polsce najczęściej pracują w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej oraz w usługach i handlu. Duży odsetek stanowią też kierowcy ciężarówek i taksówek. Ukrainki z kolei dominują w opiece domowej, branży usług porządkowych, handlu i branży kosmetycznej.