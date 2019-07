"Potrzebna jest ogromna mobilizacja, żeby wygrać wybory" – stwierdził w TVP Info prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Staramy się uprawiać politykę w sposób merytoryczny i byłoby bardzo dobrze, żeby nasi przeciwnicy też może mniej się emocjonowali, mniej szerzyli różnego rodzaju negatywne emocje, a bardziej się skoncentrowali na tego rodzaju przedsięwzięciach" - dodał, wskazując na formę konwencji PiS w Katowicach.

W niedzielę zakończyła się trzydniowa konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska 2019". Jej efektem ma być przygotowanie założeń programowych przed wyborami parlamentarnymi.



Prezes PiS był pytany w TVP Info o obecną kondycję Zjednoczonej Prawicy oraz o to, jak zmieniała się w ostatnich latach.



Nasza koalicja trzy lata temu była pewnym eksperymentem. Dzisiaj można powiedzieć, że ten eksperyment się bardzo dobrze udał. My dobrze współpracujemy. Są miedzy nami różnice,(...) ale te różnice w żadnym razie nie powodują niczego takiego, co by w jakiś sposób osłabiało tempo zmian w naszym kraju, co by szkodziło dobrej zmianie - powiedział Kaczyński. Wszyscy tę dobrą zmianę popierają, chociaż jedna z formacji - mówię o Porozumieniu Jarosława Gowina - w pewnych sprawach ma oczywiście nieco inne poglądy, bo to jest formacja w niemałej mierze liberalna. My liberałami akurat nie jesteśmy, ale jakoś się porozumiewamy - dodał.



Kaczyński podkreślił, że już niedługo zacznie się kampania wyborcza "w najściślejszym tego słowa znaczeniu". Proszę pamiętać, że w tej chwili, w sensie prawnym kampanii jeszcze nie ma. To jest decyzja pana prezydenta, kiedy będą wybory, kiedy będzie można mówić o kampanii w sensie prawnym - wskazał. Teraz chcemy zintensyfikować nasze kontakty ze społeczeństwem. W trakcie tego spotkania (konwencji PiS w Katowicach - PAP) uzyskano bardzo wiele, ale jeszcze jest potrzebna pewna weryfikacja i pewnego rodzaju zróżnicowane tych wszystkich planów i ich uporządkowanie, hierarchizacja - podkreślił.