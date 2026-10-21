Grupa PZU bliżej przejęcia giganta ukraińskiego rynku. Jest zgoda

RMF24

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Antymonopolowy Komitet Ukrainy (AMKU) wydał zgodę na przejęcie przez Grupę PZU 100 proc. akcji MetLife Ukraina, lidera ukraińskiego rynku ubezpieczeń na życie. Teraz zgodę na transakcję trzeba jeszcze otrzymać od Narodowego Banku Ukrainy - poinformował PZU w środowym komunikacie.

Prezes PZU SA Bogdan Benczak podkreślił, że decyzja ukraińskiego regulatora przybliża grupę do zakończenia jednej z najważniejszych transakcji zagranicznych w historii PZU. Dodał, że grupa wierzy w długoterminowy potencjał ukraińskiego rynku i chce aktywnie uczestniczyć w jego dalszym rozwoju.

Jak poinformował PZU przejęcie MetLife Ukraina wpisuje się w strategię rozwoju Grupy PZU w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wzmacnia jej pozycję w segmencie ubezpieczeń na życie.

MetLife Ukraina. Co to za firma?

MetLife Ukraina jest największym ubezpieczycielem na życie w Ukrainie, z udziałem w rynku sięgającym ok. 50 proc. Spółka obsługuje ok. 900 tys. klientów, ma silną pozycję kapitałową oraz płynność, która zabezpiecza możliwość wypłaty dywidendy.

Spółka chciałoby sfinalizować transakcję przejęcia wszystkich akcji MetLife Ukraina jak najszybciej, a planowany termin to pierwszy kwartał 2027 r.

W maju 2026 r. PZU poinformowało, że zawarło warunkową umowę zakupu 100 proc. MetLife Ukraina, co ma wspierać realizację strategii rozwoju „silnej, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy wchodzą oprócz PZU Życie m.in.: Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.