"Na węźle Łódź Południe, w miejscu, gdzie trasa S8 łączy się z autostradą A1 samochód ciężarowy przewożący transformatory spadł z nasypu. Kierowca auta jest ranny" - poinformował rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Wyjaśnił, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że tir uderzył w latarnię, przebił bariery energochłonne i spadł z nasypu.

Auto przewoziło 33 transformatory; trzy się rozszczelniły. Każdy z nich miał w sobie po 125 litrów oleju mineralnego. Jak poinformował Pawlak kierowca był przytomny, ale poobijany. Został zabrany do szpitala.



Na miejsce zadysponowano dziewięć jednostek straży pożarnej, w tym grupę ratownictwa medycznego.



Dyżurny Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Plisiecki poinformował, że do zdarzenia doszło na 232 km trasy S8 w kierunku Warszawy. Zablokowany jest prawy pas łącznicy Wrocław-Gdańsk na węźle Łódź Południe. Ruch odbywa się lewym pasem łącznicy.



Według drogowców utrudnienia mogą potrwać, co najmniej do godz. 16.