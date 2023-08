NASK ostrzegła przed oszustami, którzy kradną dane logowania do serwisu społecznościowego Facebook. Grożą administratorom fanpage’y.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) obserwuje kampanię, której celem jest kradzież danych logowania do serwisu społecznościowego Facebook.



Atakujący wysyłają na Facebooku wiadomości do administratorów fanpage’y funkcjonujących na tym portalu. Informują w nich, że administrowana strona nie przestrzega aktualnej polityki platformy i grożą nawet jej całkowitym usunięciem - wyjaśniła NASK.



Dodała, że w treści wiadomości znajduje się link, który rzekomo ma pozwolić na weryfikację konta i tym samym zlikwidować ograniczenia w wyświetlaniu strony na Facebooku lub nawet "uratować" ją przed likwidacją.



W rzeczywistości link prowadzi do fałszywego panelu logowania do Facebooka i służy do wyłudzenia danych użytkownika. Przejęte w ten sposób konta społecznościowe mogą być następnie wykorzystywane przez oszustów do innych szkodliwych działań - podała NASK.