Gromda Fight Club na celowniku. Przeszukania w całej Polsce

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Policjanci w różnych miejscach kraju prowadzą od rana przeszukania w śledztwie dotyczącym Gromda Fight Club. Czynności wykonywane są na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Działania prowadzą funkcjonariusze z KWP w Radomiu zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości - poinformowała PAP rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Wszystkie czynności wykonywane są na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie - zaznaczyła rzeczniczka policji.

Także Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała na portalu X, że od wczesnych godzin porannych w różnych miejscach na terenie Polski trwają przeszukania w śledztwie dot. Gromda Fight Club. „Czynności procesowe prowadzą funkcjonariusze Policji z KWP w Radomiu wspierani przez biegłych” - podano na X.

Śledztwo ws. Gromda Fight Club

Pod koniec lipca Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych w internecie przez przedstawicieli federacji Gromda Fight Club, której zawodnik jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu.

Gromda Fight Club pod lupą prokuratury. Jest śledztwo Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące działalności Gromda Fight Club. Analizowane są treści publikowane w internecie przez przedstawicieli federacji, które zdaniem śledczych mogą mieć charakter ksenofobiczny i rasistowski.…

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał wówczas, że analiza treści zamieszczanych przez osoby związane z federacją Gromda Fight Club w środkach masowego przekazu wykazała, iż treści te mają radykalnie ksenofobiczny i rasistowski charakter, skierowane są przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, przedstawicielom innych ras, imigrantom z krajów Afryki i Azji.

Zaznaczył, że w analizowanych treściach wyrażane jest przekonanie o potrzebie przełamania monopolu państwa na używanie przemocy.

„Treść oraz sposób przygotowania i publikowania tych materiałów uzasadnia również zbadanie, czy doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, czyli nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne” - dodał prok. Skiba.

Pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu

W lipcu we Wrocławiu doszło do pobicia pary Ukraińców. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn. 27-letniemu Tomaszowi M. grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. do 7,5 roku. Ten drugi to zawodnik Gromdy, założonej w 2020 r. polskiej organizacji promującej walki bokserskie na gołe pięści. Na początku września wrocławska policja informowała PAP, że zna tożsamość trzeciego z podejrzanych o udział w pobiciu pary obywateli Ukrainy i od ponad miesiąca prowadzi jego poszukiwania i nadal prowadzone są czynności zmierzające do jego zatrzymania.

Gromda na swoich platformach społecznościowych prezentuje treści dot. migrantów i „polskich chuliganów”. „Tu jest Polska. To jest nasz kawałek ziemi i nasze zasady. Jeśli komuś się nie podoba, to wynocha” – czytamy w jednym z wpisów. Wpisy są opatrzone m.in. zdjęciami zawodników organizacji z młotami oraz pałkami. Konto Gromdy na Facebooku obserwuje 531 tys. osób.