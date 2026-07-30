Gromda Fight Club pod lupą prokuratury. Jest śledztwo

RMF24

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące działalności Gromda Fight Club. Analizowane są treści publikowane w internecie przez przedstawicieli federacji, które zdaniem śledczych mogą mieć charakter ksenofobiczny i rasistowski. Sprawa nabrała rozgłosu po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, w które zamieszany jest jeden z zawodników tej organizacji.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że analiza treści zamieszczanych przez osoby związane z federacją Gromda Fight Club w środkach masowego przekazu wykazała, że treści te mają radykalnie ksenofobiczny i rasistowski charakter, skierowane są przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, przedstawicielom innych ras, imigrantom z krajów Afryki i Azji.



Zaznaczył, że w analizowanych treściach wyrażane jest przekonanie o potrzebie przełamania monopolu państwa na używanie przemocy.



Treść oraz sposób przygotowania i publikowania tych materiałów uzasadnia również zbadanie, czy doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, czyli nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne - dodał prok. Skiba.



Poinformował, że w środę prokurator wszczął śledztwo w sprawie publikowania przez federację w mediach społecznościowych treści ksenofobicznych i rasistowskich.

Do doniesień medialnych na temat Gromdy odniósł się w mediach społecznościowych Mariusz Grabowski, który zdecydowanie odrzucił oskarżenia o powiązanie organizacji z pobiciem Ukraińców.

Pobicie pary Ukraińców

W niedzielę we Wrocławiu doszło do pobicia pary Ukraińców. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn. Zatrzymanemu 27-letniemu Tomaszowi M. grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. do 7,5 roku. Ten drugi to zawodnik Gromdy, założonej w 2020 r. polskiej organizacji promującej walki bokserskie na gołe pięści.



Gromda na swoich platformach społecznościowych prezentuje treści dot. migrantów i „polskich chuliganów”. „Tu jest Polska. To jest nasz kawałek ziemi i nasze zasady. Jeśli komuś się nie podoba, to wynocha” – czytamy w jednym z wpisów. Są one opatrzone m.in. zdjęciami zawodników organizacji z młotami oraz pałkami. Konto Gromdy na Facebooku obserwuje 531 tys. osób.

Furia w Lesznowoli. 63-latek zatrzymany za atak na Ukraińca „Polacy już was mają dosyć (…). Śmierdziele, tchórze. Już w gazetach piszą, że zabijacie Polaków” – wykrzykiwał 63-latek do Ukraińca siedzącego w samochodzie. Agresor wymachiwał też pałką teleskopową. Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny,…