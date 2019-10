W Polsce rozpada się co trzecie sakramentalne małżeństwo, w Łodzi już co drugie. Kongres ma na celu poszukiwanie środków, które pomogą rodzinom - mówi w wywiadzie z "Gazetą Polską Codziennie" współorganizator Kongresu Nowej Ewangelizacji ks. Michał Olszewski.

V Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w dniach 24-27 października w Gnieźnie.

Jak przypomina "Gazeta Polska Codziennie", tematem kongresu jest rodzina, jej rola, znaczenie i kondycja. "GPC" zapytało rzecznika Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, a także współorganizatora kongresu ks. Michała Olszewskiego, dlaczego właśnie na tym zagadnieniu skupi się piąta edycja wydarzenia.

To jest związane z całym charakterem kongresu, który jest organizowany co dwa lata przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji i skupia się na sferach życia człowieka. Dziś w obliczu kryzysu rodziny postanowiliśmy, że tegoroczne wydarzenie będzie dotyczyło właśnie kondycji rodzin. Mamy dane wskazujące na to, że w Polsce rozpada się co trzecie sakramentalne małżeństwo. W niektórych miejscach, np. w Łodzi, jest to już połowa małżeństw - powiedział ks. Olszewski.

Podkreślił, że kongres ma na celu poszukiwanie narzędzi i środków, które mają pomóc rodzinom. Jak dodał, zadaniem wydarzenia jest też "pokazanie piękna i radości z posiadania rodziny, z życia w małżeństwie oraz przypomnienie zadań, jakie stoją przed rodziną".

Na pytanie, jaki jest podstawowy problem współczesnych rodzin, odparł, że przede wszystkim jest to trudność komunikacyjna. Albo rodzice są za bardzo zaangażowani w pracę, albo dzieci są pochłonięte światem cyfrowym. To sprawia, że bardzo trudno jest się komunikować. To jest jedno z największych wyzwań, bo cierpią na tym więzi między poszczególnymi członkami rodziny. Jesteśmy coraz bardziej samotni, czujemy się opuszczeni przez najbliższych - powiedział ks. Olszewski.