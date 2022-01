Blisko 2,5 tys. wypraw i akcji ratowniczych przeprowadzili w ubiegłym roku ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), udzielając pomocy 2 tys. 636 osobom. To liczba rekordowa, większa niż w latach przed pandemią – podsumował prezes Zarządu Głównego GOPR Paweł Konieczny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ratownicy GOPR działają w kilku grupach regionalnych i niosą pomoc w Beskidach, Bieszczadach, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Karkonoszach, Sudetach i Gorcach.



W 2021 roku nasi ratownicy przeprowadzili rekordową liczbą działań w górach. W sumie na pomoc wyruszaliśmy w góry aż 2494 razy. W większości były to wypadki w tzw. terenie górskim otwartym, ale prowadziliśmy również m.in. 399 akcji poszukiwawczych, 3 akcje lawinowe oraz 1 akcję ratunkową w jaskini. Są to wartości zdecydowanie wyższe niż w roku poprzednim, w którym z uwagi na lockdown ruch turystyczny w górach był ograniczony, ale także znacznie wyższe jak w roku 2019, czyli ostatnim roku przed wybuchem pandemii - powiedział prezes GOPR.

Zwiększył się ruch turystyczny w górach

Zwrócił on uwagę na kilka tendencji, które panują w górach w związku z nadal trwającą pandemią. Zauważa, że gwałtownie wzrósł górski ruch turystyczny.



Wydaje się, że są tego dwa zasadnicze powody. Po pierwsze po okresie czasowego zamknięcia ludzie poczuli większą niż wcześniej chęć spędzania czasu na łonie przyrody, a po drugie ograniczenia związane z wyjazdami zagranicznymi spowodowały, że wielu rodaków woli spędzić czas wolny w Polsce, w tym w górach - zauważył Konieczny.



Prezes GOPR stwierdził ponadto, że turyści, zwłaszcza o większym doświadczeniu górskim, szukają miejsc mniej popularnych, a wręcz odludnych. To z kolei przełożyło się na to, że część działań ratunkowych GOPR prowadziło w miejscach czy obszarach, gdzie jeszcze dwa lata temu niemal nie dochodziło do wypadków.



W rozbiciu na poszczególne regiony, w ubiegłym roku Grupa Beskidzka GOPR przeprowadziła 642 działania ratownicze; Grupa Karkonoska 607; Grupa Podhalańska 351; Grupa Sudecka 314; Grupa Bieszczadzka 234; Grupa Krynicka 191; Grupa Jurajska 155 akcji.



Ratownicy GOPR niosą pomoc nie tylko turystom. Wśród ich obszarów działalności jest także pomoc medyczna dla mieszkańców trudnodostępnych obszarów górskich czy poszukiwania zaginionych. GOPR oraz TOPR to jedyne służby w Polsce, które zgodnie z ustawą mogą prowadzić akcje ratunkowe w górach.