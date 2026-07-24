Generał i granatnik. Kijów poinformował Warszawę o trudnościach ws. postępowania

RMF24

Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Gen. Jarosław Szymczyk ma w tym postępowaniu status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną.

Strona ukraińska w korespondencji przesłanej Prokuraturze Regionalnej w Warszawie napisała, że „sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie”.

Może to oznaczać, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone.

Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo - w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone.

W tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. Jak zauważa dziennikarz RMF FM, to tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma Szymczyk ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.

Do eksplozji doszło w grudniu 2022 roku w gabinecie komendanta głównego policji. Uszkodzone zostały pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku. Według relacji generała granatnik był prezentem od ukraińskich służb i miał być „zużyty”. Jednak podczas przestawiania go doszło do wybuchu.