Intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz burze z gradem - zapowiada na czwartek IMGW. Gdzie aktualnie pada deszcz? Gdzie jest burza? Gdzie grzmi? Z nami sprawdzisz to na bieżąco!

W czwartek 24 czerwca oraz nadchodzącej nocy - jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - we wschodniej połowie Polski wystąpią burze, silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad.



Alert RCB został wydany dla

woj. warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego.



Przed zagrożeniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega również w mediach społecznościowych, m.in. na Twitterze czy Facebooku.



Jak dodaje - w trakcie burz i ulewnych deszczów możliwe są podtopienia oraz przerwy w dostawie prądu.





Drugi stopień zagrożenia przed burzami na wschodnią część Polski rozszerzył także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyładowaniom atmosferycznym zdaniem IGMW mogą towarzyszyć krótkotrwale i intensywne opady deszczu o wydajności do 30-44 mm, a miejscami do 60 mm na wschodzie kraju. Lokalnie może pojawić się grad o średnicy 5-6 cm.



Porywy wiatru osiągną do 90 km/h na zachodzie i do 110 km/h na wschodzie kraju.





Przed nami niebezpieczna noc

Groźnej pogody możemy spodziewać się także w nocy. Według IMGW szczególnie niebezpiecznie będzie na południu kraju. To właśnie tam pojawić się mogą burze z "silnym porywistym wiatrem, miejscami do 110 km/h, na Śląsku, w Małopolsce i miejscami na Kielecczyźnie i Opolszczyźnie nawet do 130 km/h." Opady deszczu to 30-40 mm, a lokalnie 50 mm. Grad pojawi się jedynie lokalnie.



Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Gdzie pada?





Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



O czym jeszcze należy pamiętać?