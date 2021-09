W poniedziałek rozpocznie się w Gdańsku głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do 18 października. Mieszkańcy mają do wyboru 387 zakwalifikowanych propozycji. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 20,8 mln zł.

