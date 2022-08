W Strachocinie odbyła się uroczystość uruchomienia połączenia gazowego Polska-Słowacja. "To dowód, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami" – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Strachocinie na Podkarpaciu. "Daje to perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata" - podkreślił polityk.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Słowacji Eduard Heger podczas uroczystości przekazania do eksploatacji międzynarodowego gazociągu wysokiego ciśnienia Polska – Słowacja w miejscowości Strachocina. / Darek Delmanowicz / PAP

Morawiecki podziękował premierowi Słowacji Eduardowi Hegerowi za osobiste zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa opartego o system północ-południe, a nie wschód-zachód i uzależnienie od Rosji.

Gazociąg miedzy Polską a Słowacją jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami. To także inwestycja Trójmorza, państw Europy centralnej, które w ten sposób konstruują swoje bezpieczeństwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

To jest gazociąg pokoju, to jest gazociąg bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do tego, który był budowany przez Niemcy i Rosję, ze wsparciem innych krajów, czyli Nord Stream I i II, który był gazociągiem wojny - dodał premier.

"Mamy szansę na niższe ceny za gaz"

Morawiecki poinformował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, dzięki otwieranemu połączeniu gaz może trafić do Polski z Algierii, przez Włochy i Słowację, lub z północy, z Norwegii czy z innych kierunków, przez Polskę do Słowacji.

To gazociąg, który tworzy perspektywy zasilania w gaz naszego regionu gazem praktycznie ze wszystkich kierunków świata - powiedział szef rządu. Premier przypomniał, że dzięki podpisanym ze Stanami Zjednoczonymi kontraktom mamy szansę na niższe ceny za gaz, ponieważ kontrakty te były podpisywane dwa-trzy lata temu.

Morawiecki dodał, że Polska razem z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla całego regionu.

Otwarcie nowych połączeń gazowych to uniknięcie dalszej perspektywy szantażu gazowego ze strony Kremla. Dlatego przyjaźń polsko-słowacka, przyjaźń w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest tak ważnym wymiarem współpracy północ-południe, która uzupełnia współpracę wschód-zachód - stwierdził szef polskiego rządu.

Interkonektor Polska-Słowacja to dwukierunkowy gazociąg wysokiego ciśnienia łączący gazowy węzeł krajowego systemu w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowackim węzłem Velke Kapuszany przy granicy z Ukrainą. Przebiega tamtędy gazociąg "Braterstwo" - jedna z tras eksportu rosyjskiego gazu na zachód, przez Ukrainę.

Interkonektor Polska-Słowacja liczy 61 km po stronie polskiej oraz 106 km po stronie słowackiej. Po stronie polskiej inwestorem był operator przesyłowy gazu Gaz-System, po słowackiej - tamtejszy operator Eustream. Interkonektor ma mieć maksymalną przepustowość do 4,7 mld m sześc. gazu rocznie w stronę Słowacji lub 5,7 mld m sześc. w stronę Polski.