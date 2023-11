Popisowe menu szefów kuchni w wersjach mięsnej lub roślinnej, w korzystnej cenie? To oferta festiwalu Restaurant Week, w którym bierze udział prawie 400 restauracji w największych miastach w Polsce. Z wyjątkowej oferty można skorzystać jeszcze do niedzieli.

/ materiały prasowe /

W ramach akcji, za wyjście do restauracji na trzydaniowy posiłek, można zapłacić niewiele więcej, niż za wizytę w fast foodzie.

Funkcjonuje takie przeświadczenie, że wyjście do restauracji jest czymś bardzo drogim - mówi w rozmowie z RMF FM Maciej Żakowski, współorganizator festiwalu. A w rzeczywistości czasy są takie, że wyjście do restauracji nie jest już dużo droższe niż jedzenie, powiedzmy w fast foodach czy food courtach. Są też takie czasy, że niby jesteśmy bliżej siebie dzięki technologii, a tak naprawdę widujemy się coraz mniej. Praca zdalna, nadmiar tej pracy. Więc takie spotkanie w restauracji przy stole jest doskonałą okazją, żeby się zobaczyć, budować i podtrzymywać więzi z innymi, z rodziną, z przyjaciółmi - zaznacza.

Skorzystanie z oferty jest bardzo wygodne. Wystarczy wejść na stronę festiwalu, wybrać restaurację, menu i godzinę wizyty - i gotowe.

Skosztujemy trzydaniowego, popisowego menu - zachęca Żakowski. To tak naprawdę to, co dana restauracja ma najlepszego. To około 2,5 tysiąca popisowych dań do spróbowania w całej Polsce. Do dziś w Restaurant Week wzięło udział już 140 tysięcy gości, więc myślimy, że do niedzieli 12 listopada ta liczba może urosnąć nawet do 150 tysięcy. Jest to absolutny rekord! - podkreśla.

/ Materiały prasowe

/ Materiały prasowe

Na każdego gościa czeka również gratisowy festiwalowy koktajl. To wszystko, czyli trzy dania plus koktajle, jest w cenie 69 złotych za dwie osoby. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem #FoodSmellsGood, więc restauracje skupiły się na najbardziej aromatycznych potrawach.

Jesienna edycja Restaurant Week odbywa się m.in. w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Śląsku, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, czy we Wrocławiu.

/ Materiały prasowe

Dzięki Restaurant Week nie tylko wiele osób odkryło nowe restauracje, ale też udało się przekonać bardzo wiele osób w Polsce w ogóle do chodzenia do restauracji - mówi naszej reporterce Maciej Żakowski. Zrozumieliśmy, że to nie jest tylko żywienie, nie jest bezsensowny wydatek, ale pewna forma rozrywki, sztuki odkrywania świata przez jedzenie. Konsumowania tej kreatywnej sztuki kulinarnej naprawdę wspaniałych szefów kuchni w całej Polsce - podkreślono.

Festiwal potrwa do niedzieli. Ostatnie rezerwacje trzeba zrobić do sobotniego wieczoru.