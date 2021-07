1 sierpnia na gdowskim Zarabiu podczas Pikniku z okazji Święta Ziemi Gdowskiej szykują się smakowite atrakcje. W tym roku wydarzeniu towarzyszyć będzie Festiwal Podpłomyka i Festiwal Rosołu oraz niecodzienny koncert dedykowany pracownikom służby zdrowia. Wystąpi Marek Piekarczyk. Będzie 13 kół gospodyń wiejskich.

Podczas Pikniku odbędzie się II Festiwal Podpłomyka Plebańskiego. Chrupiące podpłomyki z cebulką będą się prezentować na stołach 17 Kół Gospodyń Wiejskich gminy. Podczas wydarzenia będzie można degustować ten tradycyjny przysmak, a chętni będą mogli kupić podpłomyk.

Podpłomyk zawsze był pieczony podczas pieczenia chleba. To placek pieczony z ciasta chlebowego - robi się placek o średnicy ok. 40 cm, smaruje się masłem, na to idzie cebula pokrojona w półksiężyce i taki placek wkłada się do świeżo opalonego pieca. I potem trzeba już tylko zjeść. Podstawowym składnikiem jest mąka, zakwas, który zostaje z pieczenia poprzedniego chleba, do tego drożdże, masło, cebula - mówi Lucyna Włodarz prezes Koła Gospodyń Wiejskich gminy Gdów. Podpłomyk piecze się jeszcze przed wypiekiem chleba, ok. 10-15 minut.

Podpłomyk z cebulą to produkt tradycyjny, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2013 roku w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze w województwie małopolskim. Lokalnie znany jest przede wszystkim jako przysmak księdza Karola Wojtyły, który pod koniec lat 50. przebywał na swojej pierwszej parafii w Niegowici i tam zachwycał się jego smakiem.

Podczas pikniku zostanie zorganizowany także Festiwal Rosołu - już po raz dziesiąty. W czasie tego wydarzenia odbędzie się konkurs na najlepszy rosół polski. Rywalizować w nim będą Koła Gospodyń Wiejskich z terenu LGD "Dolina Raby" oraz LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska". Gminę Gdów reprezentować będą koła z Niegowici oraz Krakuszowic. W tym dniu na gdowskim Zarabiu zagości również potrawa hiszpańska, a przygotuje ją na wielkiej patelni Mistrz Kuchni - Mariusz Szwed. Ponadto będzie możliwość degustacji rosołu jagnięcego z pierożkami, który zostanie przygotowany na palenisku.

Podczas święta będzie można się zaszczepić przeciw koronawirusowi. Gmina przygotowała nagrody dla każdego sołectwa, którego mieszkańcy najliczniej stawia się 1 sierpnia w punkcie szczepień.