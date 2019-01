Już w tym tygodniu w Małopolsce zaczynają się ferie zimowe. Przerwa semestralna potrwa od 12 do 27 stycznia. Uczniowie, którzy ten czas spędzą w Krakowie, nie będą mogli narzekać na nudę! Miejskie instytucje przygotowały całe mnóstwo atrakcji.

W Krakowie działa sporo lodowisk / Pixabay

Podobnie jak w poprzednich latach swoje propozycje spędzenia wolnego czasu podczas ferii przygotowały ośrodki i domy kultury.

Ośrodek Kultury - Nowa Huta zaprasza na zwiedzanie wystaw, relaks w jaskini solnej, wyjścia do kina i teatru. A ponadto pełne wyzwań zdobywanie ścianek wspinaczkowych, beztroskie szaleństwa na kręgielni, w parku trampolin i kreatywne warsztaty multimedialne w Artetece. Oczywiście to tylko kilka spośród licznych propozycji, które znajdą się w programie zajęć i warsztatów, przygotowanych przez kluby Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na ferie zimowe.

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza młodzież w wieku 13 lat i więcej na otwarte zajęcia w ferie zimowe. W programie: gry sportowe, plastyczno-fotograficzno-filmowe atelier, taneczne małe formy sceniczne oraz nabywanie nowych kompetencji, m.in. umiejętności wystąpień publicznych.



Ferie w Nowohuckim Centrum Kultury to teatr, plastyka, taniec, muzyka i rekreacja. Każdy, kto zamierza je spędzić w Krakowie, może do woli przebierać w propozycjach, które przygotowało NCK na te dwa zimowe tygodnie. Spektakle teatralne, warsztaty edukacyjne, plastyczne, graficzne, zajęcia we wszelkich odmianach, taniec na każdą okazję i lodowisko - to tylko część propozycji. Ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży przygotował również Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. W ofercie znajdziemy m.in. warsztaty artystyczne, survivalu oraz wycieczki w ciężko dostępne miejsca.

O dzieciach pamiętają również muzea. Muzeum PRL-u zaprasza na zajęcia feryjne: bezpłatne warsztaty "Wehikuł czasu - Polska sprzed pół wieku" dla przedszkolaków i uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej, "Tajemnice starego kina Światowid" - bezpłatne oprowadzanie dla zorganizowanych grup młodzieżowych oraz "Okiem Mariana Schmidta" - warsztaty fotograficzne dla licealistów i studentów. Natomiast Muzeum Historii Fotografii zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty dotyczące wystawy stałej "Portret". Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat.



Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprasza na zajęcia edukacyjne w trakcie przerwy zimowej. Tym razem uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób działają genialne a proste maszyny, ułatwiające codzienne życie, stworzą przydatne odblaski i naszyją wzór według własnego pomysłu na plecak. Dla amatorów zimowych wrażeń muzeum przygotowało eksperymenty, a pasjonaci komunikacji miejskiej zaproszeni są na oprowadzanie po wystawie tramwajowej.



Z kolei Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK zaprasza na warsztaty otwarte, spotkania dla grup zorganizowanych oraz lekcje muzealne. Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Atrakcje czekają też na dzieci w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Warsztaty, zajęcia plastyczne i wykłady - tak zapowiadają się dwa tygodnie w MHK. Natomiast jeśli chcesz poznać postać gen. Emila Fieldorfa "Nila", dowiedzieć się jakie były relacje Józefa Piłsudskiego z Krakowem i dlaczego to Kraków był idealnym miastem do prowadzenia konspiracji? Weź udział w "Konspiracyjnych feriach" w Muzeum Armii Krajowej.

Dwa tygodnie wolne od szkoły krakowska młodzież będzie mogła spędzić również na sportowo. Zadbały o to miejskie ośrodki sportowe, które przygotowały bogatą ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych: siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, kręgle, gimnastyka artystyczna - każdy znajdzie coś dla siebie.

W ramach akcji "Zima w szkole" 69 samorządowych szkół podstawowych, w tym 4 specjalne, przygotowało atrakcyjną ofertę zajęć, warsztatów i wycieczek, łączących przyjemne z pożytecznym. Skorzysta z nich ponad 2 tysiące uczniów szkół podstawowych.

Jako pierwszy wypoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Tam ferie rozpoczną się już 14 stycznia I potrwają do 27 stycznia.







Opracowanie na podstawie krakow.pl